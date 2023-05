Wer ist Heidi Kulm? Hat die etwas mit Skifliegen zu tun? Oder ist sie die Kulmination der Kulmbacher Brautradition? Weder noch, sie heißt auch gar nicht Kulm, sondern Klum, was Gelegenheit gibt, an den schönen Ausdruck Glumse zu erinnern. Davon haben sie noch nie gehört? Nun, die Glumse ist nicht etwa eine verglühende Gelse, sondern die Stelle zwischen den beiden rückwärtigen Hüfthöckern, also der obere Ausläufer des Gesäßes, früher Brutstätte für Arschgeweihe.