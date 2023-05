Ich war in Brüssel, wegen Kunst und Schokolade, beides hat mir gut gefallen. So wie auch das Bierlokal „La Mort Subite“ (Plötzlicher Tod), das ich seines Namens wegen bei vorangegangenen Besuchen stets entschlossen gemieden hatte, da ich annahm, es sei eine dieser Tschumsen, in denen sich nudelfette Rocker bei unschöner Musik zum eigenen und allgemeinen Gaudium in Glasscherben und Unrat aller Art wälzen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein wunderhübsch herausgeputztes Traditionslokal, in dem die Kellner deutlich bessere Manieren als die Gäste haben. Aber das ist ja in den meisten guten Gasthäusern so, vor allem zur Sperrstunde hin.