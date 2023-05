Die derzeit gültige US-Schuldenobergrenze von 31.400 Milliarden US-Dollar wurde ja eigentlich im Jänner schon durchbrochen. Seither werden die Reserven angezapft. Doch damit ist Anfang Juni auch Schluss. Demokraten und Republikaner ringen seit Monaten in ritueller Zwietracht um eine Erhöhung. Das ist in der US-Historie ebenso wenig neu, wie die Begleitmusik in Form apokalyptischer Warnungen.