Fast könnte einem in diesen Tagen und Wochen vor lauter Gipfeltreffen schwindlig werden. Eine Art Speeddating auf höchster Ebene hält die Spitzen der EU und jener vom Rest der Welt in permanenter Bewegung. Den Auftakt machte diese Woche der Europarat in Island – der seit 20 Jahren nicht mehr in dieser Form getagt hat –, von dort ging es weiter zum G7-Treffen nach Japan, das für die Europäer gleich mit einem Korea-Gipfel verknüpft wird. In zwei Wochen tagt dann zum zweiten Mal die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) (in Moldau), es folgen der EU-Sommergipfel in Brüssel und der Nato-Gipfel in Litauen.