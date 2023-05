Sie können vor Sorgen nicht schlafen; sie kündigen die Mitgliedschaft im Sportverein, um Geld zu sparen für Essen und Wohnen. Die Kinder gehen nicht zum Geburtstagsfest, weil das Geld für ein Geschenk fehlt. In dieser Situation sind immer mehr Menschen in der Steiermark, das zeigen Erhebungen ebenso wie die tägliche Realität in unseren Beratungsstellen.