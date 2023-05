Seit das Lederjacken-Schmuggeln in Tarvis oder die versteckte ungarische Salami nicht mehr zu unseren vorrangigen Reiseerlebnissen gehören, ist die Sache mit dem Zoll aus der allgemeinen Wahrnehmung weitgehend verschwunden. Doch Zölle gibt es noch, zumal in der EU eine Zollunion eingerichtet wurde. Im Jahr 2021 belief sich der EU-Handel mit Drittländern auf 4,3 Billionen Euro (14 Prozent des Welthandels). Jedes Jahr fließen 80 Milliarden Euro an Zöllen ins EU-Budget und in nationale Budgets.