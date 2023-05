Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Wenn die Mitgliederbefragung der SPÖ weiter so chaotisch verläuft, dann wird die Welt mit Garantie früher den Namen des künftigen türkischen Präsidenten kennen, als Gewissheit darüber zu haben, mit wem an der Spitze die rote Parteibasis in die nächste Nationalratswahl ziehen möchte.