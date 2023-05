Die 1703 gegründete Wiener Zeitung stirbt einen Tod auf Raten. Am heutigen Donnerstag passiert jenes Gesetz, das sie aushungert, den Bundesrat. Parallel dazu befindet sich das neue ORF-Gesetz (samt „Haushaltsabgabe“) in Begutachtung. Zwei Anlässe, in denen die Verirrungen der heimischen Medienpolitik auf grelle Weise sichtbar werden.