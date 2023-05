Es war ein unwürdiges Schauspiel, das sich jahrelang am 8. Mai auf dem Heldenplatz dargeboten hat: Auf der einen Seite schlagende Burschenschafter, die sich am Jahrestag der Kapitulation von Hitler-Deutschland - oft im Beisein einzelner FPÖ-Politiker - mit Fackeln bei der Krypta für die Gefallenen der beiden Weltkriege einfanden, Reden schwangen und das Lied vom „Guten Kameraden“ intonierten, auf der anderen Seite hunderte Demonstranten, die antifaschistische Parolen riefen und mit Trillerpfeifen und Knallkörpern bewaffnet die Veranstaltung zu stören versuchten, dazwischen eingekeilt Heerscharen von Polizisten, die alles unternahmen, um Zusammenstöße zu verhindern.



Um dem ritualisieren Spuk ein Ende zu bereiten, hatten 2013 der Chef des Mauthausen-Komitees Willy Mernyi, Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny und Kulturstaatssekretär Josef Ostermayer eine geniale Idee: Warum in den Abendstunden nicht gleich den ganzen Heldenplatz kapern, um unter Einbindung der Wiener Symphoniker und diverser Redner den Abend zu einem „Fest der Freude“, bei dem der Triumph über die NS-Herrschaft begangen wird, zu begehen? Gerald Klug, der damalige Verteidigungsminister, bremste die schlagenden Verbindungen tagsüber aus, indem er das Bundesheer zu einer ganztägigen Mahnwache vor der Krypta abkommandierte. Jenen, die den 8. Mai im Herzen von Wien betrauern wollten, wurden mit einem Schlag die Auftrittsmöglichkeiten verwehrt.



8000 Menschen fanden sich gestern abends am Heldenplatz ein, das Areal hätte mehr Leute vertragen. Unleugbarer Höhepunkt des gestrigen „Fests der Freude“ war neben dem Sänger Konstantin Wecker der Auftritt der 92-jährigen Anna Hackl, die über den Mut ihrer Eltern, vor allem ihrer Mutter berichtete, die im Februar 1945 zwei sowjetische Kriegsgefangene, die gemeinsam mit 500 anderen Häftlingen aus dem KZ-Mauthausen geflohen waren, bei sich am Bauernhof versteckte. Zweimal klopften im Zuge der sogenannten „Mühlviertler Hasenjagd“ SS-Leute an die Türe. „Meine Eltern haben ihnen Most angeboten und so den Hof vor einer Durchsuchung bewahrt“, erzählte Hackl. Das Ende des Kriegs erlebte die einfache Bauernfamilie als „großen Glücksmoment.“ Die beiden Untergetauchten, Michail und Nikolai, übrigens Ukrainer, wurden von ihrer Mutter wie eigene Kinder behandelt.



Es dauerte lang, bis der 8. Mai in Österreich in einen neuen Kontext gesetzt wurde. Zur Frage, ob Österreich 1945 besetzt oder befreit wurde, meinte Stefan Karner, einer der Doyens der österreichischen Zeitgeschichte, gestern im Gespräch präzise: „Die Alliierten, also Sowjets, Amerikaner und Briten, haben Österreich von der NS-Herrschaft befreit. Militärisch waren wir dann bis 1955 besetzt.“



In einen neuen Kontext versucht derzeit die Ukraine das Ende des Zweiten Weltkriegs zu setzen. Seit dem Überfall auf die Ukraine unternimmt Moskau alles, um den Sieg der Roten Armee über Hitler-Deutschland für sich zu reklamieren und die Ukrainer in die Rolle der Nazis zu drängen - eine bösartige Umdeutung der Historie. Karner erinnert daran, dass etwa 400.000 Rotarmisten an der Befreiung Österreichs von der Nazi-Herrschaft mitgewirkt haben, etwa die Hälfte seien allerdings Ukrainer gewesen.



Apropos Rekontextualisierung: In eine Sackgasse hat sich das Innenministerium bei einem anderen heiklen Projekt manövriert - bei Hitlers Geburtshaus. Mit dem Ansinnen, das Gebäude, wie es heißt, „neutralisieren“ zu wollen, soll dort eine Wachstube der Polizei (!) einziehen. Andreas Maislinger, übrigens einer der Erfinder des Gedenkdienstes, macht sich seit Jahren für die Umwandlung des historisch belasteten Gebäudes in ein „Haus der Verantwortung“ stark, in eine Begegnungsstätte für junge Menschen aus aller Welt.



Einen hoffnungsvollen, heutigen Europatag



wünscht