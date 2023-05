Was hat es nur damit auf sich? Reiche Männer und ihre überdimensionierten Jachten. Wir erinnern uns an den Amazon-Gründer Jeff Bezos und sein Boot, das nicht unter einer Brücke durchpassen wollte. Die niederländische Werft Oceanco sorgte Anfang des Jahres für einen öffentlichen Aufschrei, als das Unternehmen deswegen den teilweisen Abbau der denkmalgeschützten Koningshaven-Brücke in Rotterdam forderte. Der Aufschrei war zu groß, die Brücke blieb, das Boot vorerst auch in der Werft.