Dass es in Salzburg jetzt (wie in Niederösterreich) auf eine ÖVP/FPÖ-Regierung hinausläuft, wird kaum wen überraschen. Aus linker Perspektive kann man das empört oder auch bestürzt kritisieren. Aber taktisch und strategisch blieben kaum andere Optionen: Eine Koalition mit der SPÖ hätte nur eine ganz knappe Mehrheit, was beim derzeitigen Chaos-Zustand der Roten kein Ruhekissen ist. Zu dritt mit den Grünen hätten drei Wahlverlierer regiert – macht auch keinen schlanken Fuß. Und von Schwarz-Blau-Rot hatte sich die SPÖ vorzeitig verabschiedet. Als sie darauf zurückkam, machten sich die Blauen den Jux, ihrerseits abzusagen.