"Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“, soll der deutsche Kanzler Konrad Adenauer einmal gesagt haben, als er eine politische Kehrtwende zu verteidigen hatte, um dann zu ergänzen: „Es kann mich doch niemand daran hindern, jeden Tag klüger zu werden.“

Dieses Zitat wird regelmäßig aus der Versenkung hervorgeholt, wenn Politikerinnen, Politiker eine ausgeprägte Situationselastizität an den Tag legen und Ankündigungen, Versprechen über Bord werfen. Das mag man als Ausdruck einer politischen Beliebigkeit, einer ideologischen Wendigkeit, einer Prinzipienlosigkeit abkanzeln, in der Politik bedarf es jedoch auch der Bereitschaft zum Kompromiss, wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben – oder der Wähler nicht so mitspielt, wie es sich die Politik vorgestellt hat.