Die Zukunft ist nie das, was sie einmal war. Die Dinge entwickeln sich stets anders, als wir sie uns in den kühnsten Träumen ausgemalt hatten. Von intelligenten Maschinen ist ja schon lange die Rede, und dass diese die Herrschaft über die Menschen übernehmen könnten, gehört zum Standardrepertoire futuristischer Entwürfe. In der Regel dachten wir dabei an hyperintelligente humanoide Roboter, die zuerst als dienstbare Geister fungieren, bis sie sich gegen uns erheben und die lästigen, unvollkommenen und bösartigen Menschen beseitigen wollen.