Dass man mit Lügen Geld verdienen kann, ist seit Jahrhunderten klar. Seit gestern lässt sich der Business-Case "Fake News" auch in Zahlen fassen. Der amerikanische TV-Sender Fox News muss nach einem Vergleich 787,5 Millionen Dollar zahlen. Anlass der Zahlung: Nachdem man 2020 erst noch den Tatsachen entsprechend über Ausgang und Umstände der US-Präsidentenwahl berichtete, nahm man alsbald einen Schwenk vor. Weil das Publikum bei den Konkurrenzsendern Newsmax und One America News zu hören bekam, was dem eigenen Vorurteil entsprach, wurde bald auch auf Fox News verbreitet, dass durch Manipulationen beim Wahlmaschinenunternehmen Dominion Trump die Wahl gestohlen wurde.