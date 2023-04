Die Stadtpolitik hat sich nach dem letzten Stadiongipfel mit Sturm und GAK endlich dazu bekannt: Es soll zukünftig zwei profitaugliche Fußballstadien in Graz geben. Bewegung ist auch deshalb in die Sache gekommen, weil beide Klubs jetzt an einem Strang ziehen und geeint auftreten. Sturm will Liebenau, aktuell ein Verlustgeschäft für die Stadt, als Pächter übernehmen. Für den GAK soll bis Juni ein Standort im Norden des Stadtgebiets gefunden werden. Die zweite wesentliche Frage ist freilich im Juni sicher noch nicht geklärt: Welchen finanziellen Beitrag kann die notorisch klamme Stadt Graz zur Zwei-Stadien-Lösung leisten?