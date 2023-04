Als Präsident des ÖVP-Bauernbunds fordern Sie Eingriffe des Staates in die Marktwirtschaft: Für Holzpellets müsse es künftig so wie für Öl und Gas eine gesetzliche Bevorratungspflicht geben. Es sollen also alle Händler zwangsweise Reservekapazitäten bilden, was mehr Bürokratie und höhere Preise nach sich zieht. Erstaunlich ist Ihre Begründung: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine habe gezeigt, dass unsere Volkswirtschaft empfindlich ist. Nun sei angesichts multipler Krisen „die gesicherte Versorgung mit Energie das Gebot der Stunde“.