Wenn man Gepäck hat, wenn es schnell gehen soll oder wenn man Projekte in den hintersten Tälern erreichen muss – dann steigt man ins Auto. Das ist bei den Dienstreisen der Landesbeamten nicht anders als bei allen Menschen. Denn der gute Wille, öfter mit der Bahn zu fahren, zerschellt nur allzu leicht an Sachzwängen. Und wenn nicht an diesen, dann zerschellt er – seien wir ehrlich – an unserer eingelernten Bequemlichkeit.