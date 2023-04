Ja, dann fragt auch frau sich, ob es da um einen seichten Witz beim Villacher Fasching geht. Aber nein, die Redakteurinnen des ARD haben es gerade mehr als ernst gemeint, als sie über einen Gesetzesentwurf über einen Sonderurlaub nach der Geburt berichteten und Mutter ersetzten durch „die entbindende Person“. Warum Mutter nicht mehr vorkommen darf? Warum sie in der Mottenkiste des noch genderunsensiblen vergangenen Jahrhunderts entsorgt wird? Also in jener Epoche, in der – ohne heutige ORF- oder ARD-Gender-Atempause – die Ärztin als Arzt bezeichnet wurde und sich beim generischen Maskulinum unsichtbar „mitgemeint“ fühlen durfte.