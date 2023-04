Wir leben in einer Welt der großen Worte. Die „Zeitenwende“ macht sich nicht nur in der hohen Politik, sondern auch in den Niederungen des Alltags bemerkbar, unerwartete Wahlergebnisse in ländlichen Regionen adeln wir mit dem Attribut „historisch“, und kaum leistet ein hochbezahlter Sportler das, was man sich von ihm erwarten kann, wird er zur „Legende“ stilisiert. Gerade im Sport und Showbusiness wirft man mit großen Gesten und großen Gefühlen gerne um sich. „Emotion pur“ ist das Zauberwort, mit dem Sieger und Verlierer gekonnt ihr Innerstes nach außen, das heißt in die Kameras kehren.