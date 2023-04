Die Welt befindet sich in einem von gefährlichen Turbulenzen begleiteten Umbruch. All dies löst nicht nur Unsicherheit aus, sondern führt immer öfter auch zu Verärgerung, gar Wut, weil seitens der Politik weder Orientierung noch Perspektive erkennbar sind. Diese Tatsache ist in Österreich besonders ausgeprägt, weil wir uns seit den letzten Erfolgen der Politik – dem Beitritt zur EU 1995 und zur Eurozone 2000 – in einem gefährlichen Stillstand befinden.