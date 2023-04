­Kaum etwas lässt die Zugriffszahlen auf unserer Website dermaßen in die Höhe schnellen wie Naturereignisse. Informationsbedürfnis, Sorge (und Neugier) sind dann besonders hoch. Erdbeben sind da keine Ausnahme – vor allem, wenn viele Menschen sie selbst miterleben. So auch gestern am späten Abend, als ein Erdbeben in weiten Teilen Mittel- und Unterkärntens deutlich zu spüren war. Kurz dachte man, ein Rammstein-affiner Nachbar hätte das Wochenende lautstark ausklingen lassen, ein Aprilgewitter sei im Anrollen oder es würden zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt mehrere Eurofighter gleichzeitig durchstarten.