Die Woche lädt ein zu einer kleinen deutsch-österreichischen Stilkunde. Da wie dort war die Versöhnung ein viel besungener Schlüsselbegriff. Da wie dort gewährte die Republik einem heiklen Gast in der Herzkammer der Demokratie das Rederecht. In Deutschland war es der erste Auftritt eines Monarchen im Bundestag, in Österreich wandte sich erstmalig der Präsident eines kriegsgeschundenen Landes in einer Zuspielung an die Volksvertreter. Charles III., britischer König, würdigte das gemeinsame Handeln der ehemals verfeindeten Länder, um der Ukraine beizustehen. Präsident Selenskyj würdigte die humanitäre Hilfe des österreichischen Volkes, dankte für das Großaufgebot an Empathie und betonte, dass Neutralität in Bezug auf Gut und Böse kein tauglicher Rückzugsort sei. Man mag Anstoß an der Schlichtheit der Kategorien nehmen, aber die Anmerkung war besonnen und respektvoll.