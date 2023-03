Künstliche Intelligenz hält in Form von ChatGPT und GPT-4 als neuer

digitaler Gassenhauer Einzug in technologieaffine Büros und Haushalte; die KI legt, wenn man so will, einen Raketenstart hin. Andere meinen, nicht ohne eine Prise Euphorie, die Technologiebranche erlebe jetzt

ihren „iPhone-Moment“. Sicher ist: Der Allgegenwart des Smartphones folgt die der KI.