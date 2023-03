Manche werden sie reflexartig belächeln, doch Spott ist bekanntlich billig: "KlimaSeniorinnen" aus der Schweiz klagen ihr Recht auf Leben und Gesundheit ein und prangern so das fortgesetzte Nicht-ins-Tun-Kommen ihrer Regierung an. "Nicht genug zu tun, um den globalen Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius zu halten, ist eine Verletzung der Menschenrechte. Wir klagen, weil unsere Regierung die Klimakatastrophe nicht ernst genug nimmt. Der starke Anstieg an Hitzewellen macht uns ältere Frauen krank", wird argumentiert.