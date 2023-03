Im Österreich der Nachkriegszeit hatte das Radio in alle Haushalte Einzug gehalten, immer mehr konnten sich auch einen Fernsehapparat leisten. Mit der Gebühr für den Rundfunk wurde bald auch eine kleine Abgabe für die Kultur (und den Sport) eingehoben – der „Kulturschilling“. Die zweckgewidmete Abgabe wurde in jedem Bundesland unterschiedlich verwendet; in Kärnten etwa für die Finanzierung der Musikschulen. In der Steiermark wurde zuerst die Graz Oper renoviert, dann die Häuser des Joanneum. Ab den 90er Jahren flossen die Einnahmen aus dem „Kulturschilling“ immer mehr in die sich etablierende Freie Szene – aber auch in die Landesausstellungen und manche Großprojekte.