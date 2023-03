Turbulent? Untertreibung! Das heimische Filmjahr war wie ein Trip in den Prater; inklusive unbeirrbarer Höhenflüge, Jubel, Abstürze im freien Fall und Grusel in der Geisterbahn – alles dabei. Eine Oscarnominierung für Monika Willi, Filme wie "Corsage", "Eismayer", "Matter Out of Place" oder "Vera" – um wenige zu nennen – räumten auf Festivals von Cannes bis Venedig ab und bezeugen den exzellenten Ruf des Austrofilms im Ausland.