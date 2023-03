Die Strategie der neuen schwarz-blauen Koalition in Niederösterreich ist eine einfache: Um aus den negativen Schlagzeilen herauszukommen, wird jeden Tag eine Wohltat für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verkündet. Am Samstag war es der Pflege-Tausender, der allen Menschen, die mindestens Pflegestufe drei haben und zu Hause gepflegt werden, zugutekommen soll, am Sonntag wurde bekannt gegeben, dass in Niederösterreich die Landesabgabe, die mit der ORF-Gebühr verbunden ist, gestrichen wird. Wer will sich da noch das Maul über den schrägen Schulterschluss in Niederösterreich zerreißen?