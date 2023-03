Letzten Donnerstag um Punkt 17 Uhr startete wieder das entwürdigende Rattenrennen: Bürger, die Sonnenstrom-Förderung wollten, mussten sich auf der Internetplattform der „Abwicklungsstelle“ um ihr eigenes Steuergeld balgen. Denn aus ungeklärten Gründen kann man diese Förderung nicht so wie andere Dienstleistungen des Staates in zivilisierter Form anfordern. Stattdessen veranstalten Ihre Bürokraten zu bestimmten Stichtagen jeweils eine Internet-Sekunden-Prügelei, bei der die Schnellsten gefördert werden und die weniger Schnellen eben nicht: Fotovoltaik-Darwinismus der Marke „survival of the fittest“. Passionierte Computerspieler mit nervösem Zeigefinger dürften krass im Vorteil sein.