Der Bund muss was machen!“, „Ohne die Wirtschaft geht nix...“ oder „Wir brauchen die Unterstützung der Gemeinden“. Diese Sätze sind der Treibstoff der Klimadebatte. Das gemeinsame Credo: WIR würden ja gerne, aber DIE blockieren uns. Seit Jahren höre ich das und habe anfangs oft zugestimmt, denn es braucht wirklich die Unterstützung all dieser Seiten. Bis ich eines Tages verstanden habe: Das hört einfach nicht auf. Alle sagen das. Wenn das aber alle sagen, wer ist denn dann am Ende verantwortlich? Dieses Phänomen nennt sich Verantwortungsdiffusion. Also jeder Akteur nimmt die Verantwortung und verwischt und verwässert sie so sehr, bis es so aussieht, als wären alle anderen zuständig, außer er selbst.