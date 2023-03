Das Wort vom „Weckruf der Wissenschaft“, es feiert in Kommentarspalten und Beiträgen wieder Hochkonjunktur. Zum wievielten Mal klingelt der Wecker eigentlich gerade? Und ist schon jemand aufgewacht? Zwar hat der Weltklimarat IPCC nun so detailliert wie noch nie dargelegt, wo die Welt in Sachen Klimakrise steht (nämlich ziemlich genau mittendrin), doch rasend viele Menschen scheint das nicht zu beeindrucken.