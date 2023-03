Bisher hing ich einer hoffnungslos weltfremden Auffassung an: Ich glaubte, in Wirtshäusern würden vor allem jene Speisen angeboten, die den Gästen schmecken. Markt-Wirtschaft, sozusagen. Nun entnehme ich aber dem Koalitionspakt von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich, dass die Menükarte künftig von der Regierung vorgegeben wird. Zumindest soll es eine Landes-Geldprämie nur für jene Gasthäuser geben, die „traditionelle und regionale“ Speisen anbieten.