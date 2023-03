Fein, dass es frischen Anlass gibt, über Dinge zu reden, die Frauen nicht können und die man ihnen daher am besten verbietet. Die Liste ist bekanntlich lang, historisch umfasst sie z.B. das Wählen (zu kompliziert für schlichte Frauenhirne), Studieren (zu ablenkend von den häuslichen Pflichten), Autofahren (weil Frauenkörper dafür anatomisch ungeeignet sind) und Verhüten (führt geradewegs in die Prostitution). Alle genannten Begründungen hat es echt gegeben, und weil Frauen noch was nicht können, nämlich angesichts gestörter Scheinargumente die Klappe halten, sind Frauenwahlrecht ff. mittlerweile halbwegs ausgefochten. Aber natürlich kommt immer wieder einmal wer mit einem neuen Blödsinn daher.