Die evangelische Kirche weiß bereits länger, wie es ist, eine Minderheit zu sein. Mit der Gegenreformation – bis dahin waren gut 90 Prozent der Menschen in unserem Land evangelisch – und dem anschließenden Verbot der evangelischen Konfession im 17. Jahrhundert wurde sie zur Minderheit gemacht. Nun steigen die Austrittszahlen, nicht nur in unserer katholischen Schwesterkirche, sondern auch in der evangelischen Kirche. Die Frage ist nun, was tun? Die sinkenden Zahlen geben zu denken und müssen seitens der Kirchen sehr wohl als kritische Anfrage verstanden werden.

Es wäre allerdings fatal, die (sinkenden) Zahlen zum bestimmenden Thema der Kirche zu machen. Wiewohl Fragen schwindender finanzieller und damit personeller Möglichkeiten samt ihrer Folgeproblematiken verantwortlich bedacht und behandelt werden müssen – Kirche muss sich primär auf visions- und chancenorientierte Ansätze stützen.

Laut Sprachakttheorie sind die Worte, die wir verwenden, nicht nur Medium unserer Verständigung – sie prägen unsere Wirklichkeit, ja: Sprache schafft Wirklichkeit. Daher prägt die Selbstbezeichnung der Kirche auch das Selbstbild und das Selbstverständnis, mit dem dann ein entsprechendes Handeln einhergeht.

Die evangelische Kirche bezeichnet sich hierzulande als Diaspora, was gemeinhin als Minderheitskirche oder Kirche in Minderheitssituation verstanden wird. Um zu einem positiven Selbstbild mit entsprechendem Handeln zu gelangen, könnte helfen, den Begriff Diaspora vom Griechischen her als „Einstreuung“ zu verstehen. Darin liegt dann ein Schlüssel zu einem positiven und konstruktiven Selbstbild: Kirche ist in die Welt und zu den Menschen eingestreut und daher untrennbar mit dieser Welt verbunden. So richtet sich der Fokus auf die Gestaltung der Zukunft und den Auftrag der Kirche: Kirche mit Menschen und für Menschen zu sein – und damit sind bei Gott nicht nur die eigenen Kirchenmitglieder gemeint.

Marcus Hütter ist evangelischer Pfarrer der Heilandskirche in Graz.