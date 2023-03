Netflix und Co haben es salonfähig gemacht: Flatrates. Einmal zahlen und so viele Dokus, Romanzen, Politfilme, True-Crime-Serien oder Thriller streamen, wie und wann und wo man möchte.

Nun ziehen die heimischen Programmkinos nach und bieten ab sofort in 18 Kinos von Innsbruck bis Wien (Vorarlberg, Kärnten, das Burgenland sind vorerst nicht dabei) das Abo „Nonstop“ ab 22 Euro an: Scheckkarte zücken und im Samtsessel Platz nehmen in der mehr als 125 Jahre alten Überwältigungsmaschine Kino. Filme des Verleihs Universal sind vorerst nicht dabei – an einer Erweiterung wird gearbeitet.