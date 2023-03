Ein bisserl war es ja aufgelegt. Wer würde eine Petition nicht unterschreiben, die den Titel trägt: „Bienen und Bauern retten – bienenfreundliche Landwirtschaft für eine gesunde Umwelt“? 1,1 Millionen EU-Bürger waren dafür. Glückliche Kühe, leuchtendes Obst, wogende Felder in der Abendsonne – die Welt wäre so viel besser, wenn sie so aussähe wie im Werbefernsehen.