Nur wenige Stunden vor der heutigen SPÖ-Sitzung legte Hans Peter Doskozil seine Karten auf den Tisch. Er will Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in eine Kampfabstimmung zwingen. Offen ist nur noch, ob dies bei einem vorgezogenen Parteitag passieren wird oder durch eine Befragung aller Mitglieder. Der Landeshauptmann aus dem Burgenland wünscht sich zweiteres und begründet dies mit der Rücksicht auf den Landtagswahlkampf der Salzburger Genossen. Vielmehr rechnet er sich in der Parteibasis bessere Chancen aus als in den Gremien. Etliche Landesorganisationen sowie die Gewerkschaft haben sich in den letzten Tagen hinter Rendi-Wagner gestellt.