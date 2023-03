Erfolgreicher kann man so eine schräge, verworrene Sci-Fi-Komödie kaum pushen: "Everything Everywhere All At Once" des jungen Regie-Duos Dan Kwan und Daniel Scheinert (beide 35) reüssierte nun nach Critics Choice Movie Awards, SAG- sowie PAG-Awards also auch bei den Oscars und münzte sieben von elf Nominierungen in Auszeichnungen in allen wichtigen Kategorien um: bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch, beste Hauptdarstellerin (Michelle Yeoh), beste Nebendarstellerin (Jamie Lee Curtis) sowie bester Nebendarsteller (Ke Huy Quan). Was für ein Lauf! Das war die größte Ausbeute eines Filmes seit acht Oscars für "Slumdog Millionaire" im Jahr 2009.