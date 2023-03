Liebe Freunde, ich komme zum Klimawandel und zu den Antworten, die ein moderner Konservatismus auf die Bedrohung geben könnte. Kein vernunftbegabter Mensch wird sie leugnen wollen. Ich rede hier nicht nur als Kanzler und Parteiobmann, sondern auch als Vater. Wenn mich meine Kinder einmal fragen werden, ob ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, will ich glaubwürdig antworten und vor ihnen bestehen können. Ich möchte alles dafür tun, dass die Folgen des Klimawandels nicht ihr Leben überschatten. Wer diese Auswirkungen, für jeden längst wahrnehmbar, in Abrede stellt, versündigt sich an all jenen, die nach uns kommen.