Sven Hergovich gestern in der Zeit im Bild 2. Wer den Namen noch nicht drauf hat, darf ihn den roten Basti nennen, aber Freude hat der junge Mann damit keine, obwohl er sich geschmeichelt fühlt. Er ist 34, war vor kurzem noch beim AMS und ist jetzt Chef der SPÖ Niederösterreich und der neue Hoffnungsträger, wenngleich seit gestern nicht ganz klar ist, wo der Hoffnungsträger die Hoffnung mit seinem ungestümen Handeln hingetragen hat. Möglicherweise direkt in die Arme der Freiheitlichen, die ganz verdattert sind, dass sie so früh wieder aufs Feld dürfen.