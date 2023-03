Undank ist der Welten Lohn. Nein, das hat sich Peter Kaiser nicht gedacht am Wahlabend. Dazu ist er zu diszipliniert, zu reflektiert, zu professionell. Er ist für mich die personifizierte Noblesse, Integrität und Anständigkeit in der österreichischen Politik. Einfach ein guter Mensch. Er kann sich in den Spiegel schauen. Und egal wie der Koalitionspoker um die Posten am Klagenfurter Arnulfplatz ausgeht: Seine politische Lebensleistung für Kärnten ist nicht hoch genug einzuschätzen. Kann ihm niemand nehmen.