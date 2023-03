Als Präsident des Gemeindebundes kündigen Sie schärfsten Widerstand gegen die Novelle zum Umweltverträglichkeits-Prüfungs-Gesetz an: Dieses Gesetz, das künftig den schnelleren Bau von Windrädern ermöglicht, sei ein Angriff auf die Gemeindeautonomie. Deshalb wollen Sie es „mit allen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln bekämpfen“. Für uns leidgeprüfte Steuerzahler ist das die denkbar schlechteste Nachricht, denn es bedeutet, dass die Gemeinden (steuerfinanziert) gegen den Bund (steuerfinanziert) beim Verfassungsgerichtshof (steuerfinanziert) klagen. Die Bürger müssen also um ihr eigenes Geld gegen sich selbst vor Gericht ziehen, nur weil Sie in einer Machtfrage Ihre Muskeln aufpumpen.