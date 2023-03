Beim Reizthema Migration scheint eine neue Pragmatik Einzug zu halten. Statt sich nur auf Kritik an der Trägheit der EU oder in der Praxis kaum umsetzbarer Maßnahmen wie Verfahren in Drittstaaten oder hermetisch abgeriegelter Grenzen zu konzentrieren, setzen Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) nun auf das Drehen kleinerer Schrauben.