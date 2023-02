Man stelle sich vor, auf einer Querdenker-Plattform erschiene die Meldung, dass ein mit Geheimdiensten kooperierender israelischer Unternehmer unter dem Decknamen „Team Jorge“ gegen Bezahlung weltweit Fake News verbreitet, Wahlen manipuliert, Accounts und Profile fälscht, E-Mail-Korrespondenzen hackt und politische Schmutzkübelkampagnen lanciert – der Vorwurf einer antisemitisch getönten Verschwörungstheorie ließe nicht lange auf sich warten. Tatsächlich handelt es sich aber um das Ergebnis der Recherchen eines internationalen Konsortiums von angesehenen Medien, das in den letzten Tagen für einige Aufregung sorgte. Das Internet bietet eine Fülle von Möglichkeiten gezielter Desinformation und Beeinflussung, an denen vor allem autoritäre Machthaber sowie rechte und konservative Kreise ein Interesse haben sollen. Pikanterweise gehört zu dieser Mediengruppe, die solche Machenschaften aufklären will, auch das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, das in letzter Zeit selbst durch einen fragwürdigen Umgang mit der Wahrheit aufgefallen ist. Ob die Fälschung der Wirklichkeit im Dienste politischer oder ökonomischer Interessen ideologisch stets eindeutig zuordenbar ist, lässt sich wohl grundsätzlich bezweifeln.