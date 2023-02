Als Abgeordneter und Justizsprecher der Neos haben Sie uns beim Thema der Verjährung im Strafrecht überrascht: Sie sind dafür, dass der Staatsapparat unbegrenzt lange gegen Beschuldigte ermitteln darf, auch wenn ewig lang keine belastbaren Anklagen erstellt werden können. Die derzeit gültigen Verjährungsregeln machen nämlich Verfahren in Zeitlupe möglich: So lange Ermittlungsschritte laufen, ist die Verjährung gehemmt. Das kann man zwar wollen. Aber ein liberaler Standpunkt, wie er programmatisch zu den Neos passen würde, ist das nicht. Immerhin stimmen Sie in dieser Frage ausgerechnet mit den Grünen und mit der SPÖ überein, was ja für Neos-Politiker nicht gerade Alltag ist. Liberal wäre es, den Staat anzuhalten, in angemessener Zeit Ergebnisse von Ermittlungsverfahren zu liefern.