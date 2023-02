Der Landesfeuerwehrverband zog gestern Bilanz über das Vorjahr. Mit 21.982 Einsätzen gab es so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Unter den präsentierten Zahlen wurde die Feuerwehrjugend lobend erwähnt, auf die die Verantwortlichen zu recht stolz sein können. 1784 Kinder und Jugendliche – 458 Mächen und 1326 Buben – engagierten sich im Vorjahr in den Feuerwehren. Mit 175 Gruppen wurden kärntenweit um neun mehr gezählt als 2021. Die Feuerwehrjugend sei ein Garant dafür, dass die Zahl der Mitglieder seit gut zehn Jahren im Verband stabil ist, so der Tenor.