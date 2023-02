11,2 Prozent Inflation im Jänner, gegen den Trend in der Euro-Zone schwingt sich die Teuerung in Österreich erneut nach oben. Ausgerechnet in mediterranen Staaten wie Spanien, Portugal und Griechenland ist die Inflationsrate aber schon seit Monaten einstellig, mit Tendenz nach unten. In Spanien nicht einmal halb so hoch wie bei uns.