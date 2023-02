Vom Tod der Schauspielerin Raquel Welch in dieser Woche habe ich aus dem „Rolling Stone“ erfahren, einem einst recht unterhaltsamen Magazin, das sich heute verlässlich als Altherrenblablaschleuder genügt. So auch hier: In dem Nachruf wurde Welch als „Hollywood-Sexsymbol“ verabschiedet. Das fand ich entwürdigend. Und ja, eh: Welch wurde 1966 damit berühmt, dass sie einen Fell-Bikini trug.