Zeitreise zurück: Sie sind in der Abschlussklasse Ihrer Schule. Die bisher größte Prüfung in Ihrem Leben steht an. Auch wenn man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht wirklich vergleichen kann: Kollektiv dürfte das Gefühl von Umbruch sein. Entscheidungen müssen getroffen werden, die einem zu dem Zeitpunkt extrem wichtig vorkommen. Dazu kommt der Lernstress. Und die Planlosigkeit, was man mit seinem Leben nach der Matura anfängt.