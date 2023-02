Erschreckende Einzelfälle lassen uns aufhorchen. Ein Pädagoge vergreift sich an Kleinkindern, mitten in Graz. Gibt’s doch nicht?! Ein Lehrer fordert Nacktfotos seiner minderjährigen Schüler. Aber der war ja so beliebt?! Wenn Fälle noch spektakulärer serviert werden (Florian Teichtmeister) ist unsere Aufmerksamkeit definitiv gesichert.