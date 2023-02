Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien nimmt apokalyptische Ausmaße an. Über 35.000 Tote wurden bis zum Sonntag geborgen. Der angesehene türkische Seismologe Övgün Ahmet Ercan erwartet, dass noch 184.000 Menschen unter den Trümmern begraben liegen. Das Katastrophengebiet ist größer als Österreich. 13 Millionen Menschen sind allein in der Türkei betroffen, fast noch einmal so viele in Syrien.

Jedes Land wäre mit so einem Desaster überfordert.